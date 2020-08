Scuola, nuovi banchi, Arcuri tiene segreti i nomi e la nazionalità delle ditte fornitrici (Di lunedì 24 agosto 2020) Prima le vicende del lockdown, adesso avvolta da una fitta nebbia anche la vincita della gara di appalto per banchi e sedute innovative. Questo governo è il governo del mistero, dei pastrocchi e delle promesse cantate al vento. Non solo i termini del bando indetto per la produzione dei banchi per la Scuola ha fatto rivoltare il settore perchè imponeva una quantità di fornitura a tempi record “impossibile” e una volta che si sono resi conto dell’assurdità della rischiesta hanno cambiato il bando in itinere sulla data di consegna facendola slittare dal 12 di agosto (e non si discute) ai primi di ottobre, adesso -come se tutto ciò non fosse di per sè abbastanza vergognoso- non si esprimono in merito ai nomi dei vincitori del bando. Con il ... Leggi su ilparagone

lorepregliasco : Raddoppio di nuovi casi nelle ultime 2 settimane. Con questo trend è ragionevole immaginare 1500 casi al giorno tra… - NicolaPorro : Impennata dei #contagi ma il prof. Antonelli spiega come i nuovi casi siano meno pericolosi. Intanto fallisce ovunq… - Corriere : Chi sono i nuovi contagiati? - SabrinadP1 : 'Il mio medico ha accettato di farmi il test con la premessa che è inaffidabile e inutile. Quindi dovremmo farli tu… - edigram : RT @GarauSilvana: Ciao #SalviniGaglioffo, a Vona (#Verona) sono arrivati i nuovi banchi. ed e'solo l' inizio. #Azzolina ??????#scuola #Covid_1… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nuovi Scuola, arrivano i nuovi banchi negli istituti fiorentini / FOTO FirenzeToday “La scuola di fronte alla riapertura tra problemi e possibili risposte”, appuntamento mercoledi in via Carducci

Giuseppe Campagnoli e la prof.ssa Marina Boscaino che dialogheranno sulle nuove prospettive e su una nuova visione della scuola, sia nella architettura degli spazi fisici sia in relazione alla ...

Dall’alt right all’alt christianity?

La mutazione della nuova destra tra populismo, sovranismo e confessionalismo. Un’inquietante legione di meme si aggira su internet. È emersa dal frullato della nuova destra populista, aggiornata ai te ...

Giuseppe Campagnoli e la prof.ssa Marina Boscaino che dialogheranno sulle nuove prospettive e su una nuova visione della scuola, sia nella architettura degli spazi fisici sia in relazione alla ...La mutazione della nuova destra tra populismo, sovranismo e confessionalismo. Un’inquietante legione di meme si aggira su internet. È emersa dal frullato della nuova destra populista, aggiornata ai te ...