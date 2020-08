REFERENDUM, PERCHÉ NO/-27. La vittoria del No segnerebbe la fine del Movimento 5 stelle (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il REFERENDUM è su Conte, se vince il No cade il governo”, ha titolato il Riformista. Notizia esagerata, ma dispensatrice di un nocciolo di verità. Questo è il REFERENDUM del Movimento 5stelle e al tempo stesso un REFERENDUM sul Movimento 5stelle.Un partito nel pieno della sua prima, vera, drammatica crisi di identità e di consensi. Tutti, ma proprio tutti, i sacri ideali delle origini sono stati traditi, la prova di governo di ministri grillini è pessima, i voti dimezzati, il partito diviso in bande, i parlamentari in fuga.Gli resta solo una bandierina da inastare per strappare un balsamico ma breve sussulto di folla: “Il taglio alla Casta”. La vittoria dei No segnerebbe, ... Leggi su huffingtonpost

