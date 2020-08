Leggetevi sto benedetto Pinocchio. La truffa da 30 milioni ad Antonio Conte (Di lunedì 24 agosto 2020) Bisognerebbe tornare bambini. Bisognerebbe farlo almeno per rileggersi Pinocchio, visto che da grandi, tra lavoro, famiglia, smartphone e affari si dice di non averne il tempo, si rincorre il romanzo di grido, si afferma di non riuscire mannaggia a leggere, sommersi dagli affari e da Netflix. Bisognerebbe rileggere Pinocchio non fosse altro che per ricordarsi delle piccole morali antiche che distilla come fosse una collanina di perle. Come quella del Campo dei miracoli, e di quel soldo seppellito tra buonafede e credulità sotto l’albero nella convinzione che ne cresca una pentola di zecchini d’oro.Racconta la Verità di una truffa che sarebbe stata orchestrata ai danni di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter da due mesi sarebbe indaffarato a recuperare 30,6 ... Leggi su huffingtonpost

Lantidotosocial : RT @HuffPostItalia: Leggetevi sto benedetto Pinocchio. La truffa da 30 milioni ad Antonio Conte - Kobe_lakers__24 : RT @HuffPostItalia: Leggetevi sto benedetto Pinocchio. La truffa da 30 milioni ad Antonio Conte - ricciardirob76 : RT @HuffPostItalia: Leggetevi sto benedetto Pinocchio. La truffa da 30 milioni ad Antonio Conte - HuffPostItalia : Leggetevi sto benedetto Pinocchio. La truffa da 30 milioni ad Antonio Conte - gechierro : @Daniele250278 Il var non può Intervenire su questi contatti. Minchia come siete limitati , ma leggetevi sto cazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Leggetevi sto Bertuzzi: “Vedrei bene Morata a Firenze. Prenderei Javi Martinez. Amrabat? Quando lo seguivo per i viola…” Fiorentina.it Leggetevi sto benedetto Pinocchio. La truffa da 30 milioni ad Antonio Conte

Bisognerebbe tornare bambini. Bisognerebbe farlo almeno per rileggersi Pinocchio, visto che da grandi, tra lavoro, famiglia, smartphone e affari si dice di non averne il tempo, si rincorre il romanzo ...

L'insonnia è un falso problema.

Logico che se alle 3 di notte non riuscite ad addormentarvi e ve ne state a navigare su internet o peggio ancora su www.scat&snufporno.org logico che peggiorate solo il problema. Leggetevi un buon lib ...

Bisognerebbe tornare bambini. Bisognerebbe farlo almeno per rileggersi Pinocchio, visto che da grandi, tra lavoro, famiglia, smartphone e affari si dice di non averne il tempo, si rincorre il romanzo ...Logico che se alle 3 di notte non riuscite ad addormentarvi e ve ne state a navigare su internet o peggio ancora su www.scat&snufporno.org logico che peggiorate solo il problema. Leggetevi un buon lib ...