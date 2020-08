Kobe Bryant: la dedica commovente della moglie per il suo compleanno (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel giorno in cui Kobe Bryant avrebbe compiuto 42 anni, la moglie gli dedica un commovente post su Instagram. Una dedica piena di amore che ha commosso tutti… Il messaggio di Vanessa Bryant inizia con “to my baby”. Un messaggio forte, dolcissimo per il suo Kobe un messaggio commovente nel giorno di nascita del marito, tragicamente scomparso il 26 gennaio di quest’anno, quando l’elicottero sul quale viaggiava insiemeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

