Ipotesi e supposizioni: ecco cosa sappiamo sul caso Kim Jong Un (Di lunedì 24 agosto 2020) Sulle condizioni di salute di Kim Jong Un tornano ad aleggiare nubi oscure. Nel fine settimana, direttamente da Seul, è filtrata un’indiscrezione secondo cui il presidente nordcoreano sarebbe in coma e che sua sorella, Kim Yo Jong, starebbe guidando la Corea del Nord pur non essendo ancora ritenuta successore a tutti gli effetti. La fonte … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Ipotesi supposizioni L'ipotesi choc della criminologa: "Gioele è stato strozzato o è caduto" ilGiornale.it IL GIALLO DI CARONIA

Il procuratore Angelo Cavallo sta studiando tutti i messaggi postati da Viviana Parisi, prima della scomparsa, sulla sua pagina Facebook, denominata “Express Viviana”. Profetiche risuonano oggi le su ...

Viviana Parisi, per gli inquirenti possibile suicidio. Ma la famiglia non ci crede

Viviana Mondello, quella del suicidio è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Ma la famiglia Mondello non ci crede Il giallo di Caronia (Messina) divide inquirenti e famiglia delle vittime: se ...

