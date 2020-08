“Emozionata e orgogliosa”, chi è la volontaria che si è fatta iniettare il vaccino anti Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) “Sono emozionata e orgogliosa. Spero di poter essere utile al nostro popolo”. È quanto avrebbe detto, a chi avuto modo di salutarla qualche istante, la donna a cui stamattina 24 agosto i medici dell’Istituto Spallanzani di Roma hanno iniettato una dose di vaccino anti-Covid. La prima in assoluto in Italia. Si tratta infatti della sperimentazione del vaccino italiano contro il coronavirus che i sanitari effettueranno su alcune decine di cittadini volontari. “Mi auguro che la mia disponibilità – ha aggiunto la donna, una 50enne romana – possa essere d’aiuto per salvare vite. E che le persone siano sempre più responsabili per non mettere a rischio se stessi e gli altri”. Presenti all’avvio dei test il presidente della Regione Lazio, Nicola ... Leggi su velvetgossip

