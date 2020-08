Cerignola: fallito assalto a blindato in autostrada Auto incendiata ai fini del colpo. Intervento della polizia stradale (Di lunedì 24 agosto 2020) L’incendio di una macchina, non lontano dallo svincolo Autostradale di Cerignola ovest, era finalizzato ad assaltare un blindato. L’Intervento della polizia stradale (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) ha però messo in fuga i banditi. L'articolo Cerignola: fallito assalto a blindato in Autostrada <small class="subtitle">Auto incendiata ai fini del colpo. Intervento della polizia stradale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

