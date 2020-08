Bayern Monaco, Perisic non si sbottona: “ora torno all’Inter, ma non so se rimango” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un anno in prestito al Bayern Monaco, con il tempismo perfetto per vincere Bundesliga e Champions League, oltre alla Coppa di Germania conquistata qualche settimana fa. Foto Getty / PoolIvan Perisic adesso tornerà all’Inter, visto che i neo campioni d’Europa non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro. Ieri sera il croato ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, senza sbilanciarsi: “sono felice di aver vinto subito il Triplete qui e mi spiace di non essere riuscito a conquistare trofei con l’Inter nei quattro anni precedenti. Con i nerazzurri ho ancora due anni di contratto, dobbiamo parlare e capire. Nel calcio tutto è possibile. Cosa voglio io? In questo momento non posso parlare, voglio solo festeggiare“.L'articolo Bayern ... Leggi su sportfair

pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - GoalItalia : Il Bayern Monaco fa Triplete, di nuovo ?????? Dall'Inter al Celtic, chi c'è riuscito ?? - SkySport : Psg-Bayern Monaco 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - xcezione : Finale di UEFA Champions League: il Bayern Monaco conquista la coppa e celebra il triplete ~ Ieri sera, 23 agosto 2… - GiovaFormi : RT @Ruttosporc: 'Ci sono ragionevoli basi per immaginare che alla fine di questa stagione potremo superare il Bayern Monaco e arrivare al q… -