Palermo, cadavere ricoperto di formiche all’obitorio. La famiglia: “Indegno di un Paese civile” (Di domenica 23 agosto 2020) Si son ritrovati davanti ad una scena raccapricciante, che ha acuito il dolore per la perdita del proprio caro. Una famiglia di Palermo ha infatti ritrovato il corpo del proprio congiunto ricoperto di formiche, nell’obitorio dell’ospedale Cervello del capoluogo. Hanno poi deciso di raccontare il fattaccio a PalermoToday. Caso analogo a quello di Salerno, esattamente un anno fa. Il volto coperto di formiche La vittima è un uomo di 66 anni, deceduto a causa della leucemia. Era ricoverato nel reparto di Ematologia del nosocomio. “A noi l’accesso è stato proibito per i protocolli anti Covid. Eravamo costantemente in contatto telefonico, ma nessuna visita di presenza“, ha raccontato la famiglia a ... Leggi su thesocialpost

