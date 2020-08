Non Odiare con Alessandro Gassmann, in Concorso alla settimana della Critica (Di domenica 23 agosto 2020) Non Odiare di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann e in Concorso alla settimana della Critica a Venezia 77. Venezia 77: The Rossellinis chiude la settimana della Critica Trama (Non Odiare) una città del nord-est vive Simone Segre, affermato chirurgo di origine ebraica: una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la famiglia dell’uomo: Marica, la figlia maggiore; Marcello, adolescente contagiato dal seme dell’odio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

