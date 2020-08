MotoGP Stiria, Oliveira: 'Abbiamo scritto la storia' (Di domenica 23 agosto 2020) Prima vittoria in MotoGP per Miguel Oliveira, furbo ad approfittare della lotta serrata tra Pol Espargaro e Jack Miller all'ultima curva. 'Sono emozionato - ha affermato il pilota portoghese appena ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : ? Problema ai freni per #Vinales, che salta giù dalla moto in rettilineo: bandiera rossa! ?? LIVE ?… - ilPostSport : Il video di Maverick Viñales che si lancia dalla sua Yamaha senza freni a 220 chilometri orari in MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? BEZZECCHI VINCE IN AUSTRIA? ? 1^ vittoria in #Moto2 ???? ?? Penalizzato Jorge Martin, 1° al traguardo ?? Mondiale ape… - sportface2016 : #MotoGP - Le pagelle dello #StyrianGP - SMSNEWSOFFICIAL : MOTOGP: Miguel Oliveira ha vinto il Gp di Stiria, cogliendo la sua prima vittoria NELLA CLASSE REGINA. COMPLETANO I… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Stiria MotoGP, GP Stiria 2020. La gara: vittoria di Oliveira, 5° Dovizioso, 9° Valentino Rossi Sky Sport MotoGP, l'incidente di Vinales: si lancia dalla moto in rettilineo, è illeso. VIDEO

Dopo l'incidente Morbidelli-Zarco, il Red Bull Ring ci consegna un'altra immagine da brividi: per fortuna anche questa volta è andata bene. A 12 giri dal termine del GP di Stiria, Maverick Vinales ha ...

Moto senza freni Vinales si lancia a 310 km/h. Vince Oliveira

Pazzesca lucidità di Maverick Vinales: lo spagnolo è arrivato alla staccata a 310 km/h e ha avuto il coraggio di lanciarsi all’istante dalla moto, dopo essersi reso conto in un attimo di non poter fre ...

