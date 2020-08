Michelle Hunziker nei guai, zona vietata: “Non c’erano cartelli!” (Di domenica 23 agosto 2020) Michelle Hunziker è finita nei guai dopo aver pubblicato questa mattina una fotografia che la ritraeva mentre era in vacanza. Certe volte le foto dicono troppo di noi e forse ci pentiamo di pubblicarle appena premuto quel tasto “invio”. Ed è quello che senza dubbio è successo stamattina alla nota Michelle Hunziker, che ha condiviso … L'articolo Michelle Hunziker nei guai, zona vietata: “Non c’erano cartelli!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HuffPostItalia : Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - Agenzia_Ansa : Michelle Hunziker, polemiche per la foto alla 'Scala dei Turchi' #ANSA - louiscyfere : Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi si difende: «Non c'erano cartelli, ero in buona fede» - ostinAzione : RT @seneca1900: Michelle Hunziker e la figlia Aurora sulla Scala dei Turchi, avviata indagine Extracomunitari, tutti uguali https://t.c… - ValserianaNews : Michelle Hunziker sulla scala dei turchi in zona proibita: 'Ero in buona fede' - Valseriana News -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, la vacanza con tutta la famiglia comincia… in dialetto siciliano. Guarda il video Oggi Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi si difende: «Non c'erano cartelli, ero in buona fede»

. Michelle Hunziker si difende dopo gli attacchi per la foto pubblicata sui social insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti in cui le due showgirl posano sedute sulle bianche rocce della Scala dei Turch ...

Scala dei turchi, Michelle Hunziker la figlia Aurora in posa e scatta la polemica: avviati accertamenti

E’ polemica per una fotografia condivisa da Michelle Hunziker sul suo profilo ufficiale Instagram. La conduttrice, infatti, è ritratta insieme alla figlia Aurora Ramazzotti sulla splendida scogliera d ...

. Michelle Hunziker si difende dopo gli attacchi per la foto pubblicata sui social insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti in cui le due showgirl posano sedute sulle bianche rocce della Scala dei Turch ...E’ polemica per una fotografia condivisa da Michelle Hunziker sul suo profilo ufficiale Instagram. La conduttrice, infatti, è ritratta insieme alla figlia Aurora Ramazzotti sulla splendida scogliera d ...