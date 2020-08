Ilaria ex tentatrice di Temptation Island ha il covid19: polmonite e ricovero in ospedale (Di domenica 23 agosto 2020) Non riesce neppure lei a crederlo, dal suo letto di ospedale dove scrive un lungo post che sceglie di condividere con le tante persone che la seguono. Ilaria Gallozzi è passata dalla spensieratezza di una estate fatta di feste, bagni, gite in barca, al ricovero in ospedale. Per lei non solo positività al coronavirus ma anche una brutta polmonite. Oggi l’ex tentatrice di Temptation Island, la ragazza che si era particolarmente avvicinata al fidanzato Antonio, vuole però lanciare un messaggio dall’ospedale, essendosi resa conto che forse, l’estate dei giovanissimi è stata caratterizzata da troppa leggerezza. Raffaella Mennoia non sbagliava: due ex corteggiatrici e due tentatrici positive ... Leggi su ultimenotizieflash

“Una settimana fa mi trovavo in Sardegna, in Costa Smeralda, paradiso delle vacanza, ritrovo del divertimento dei vip, circondata da barche sfavillanti, auto di lusso e ville mozzafiato”, queste le pa ...

