ALLENARSI ANCHE IN VACANZA (Di domenica 23 agosto 2020) La litania dei famosi buoni propositi post vacanze è dietro l'angolo. Il lungo elenco di corsi «fisicamente corretti» a cui iscriversi, neANCHE a dirlo da settembre, sta per essere snocciolato. La domanda è: «Perché rimandare sempre e comunque le buone pratiche in autunno?» Che ci si trovi al mare o sui monti, poco importa. La natura, il tempo libero e uno smartphone possono essere ottimi alleati per fare del movimento. Insomma, al grido di «qui e ora», diamoci una mossa. Basta un po' di determinazione. Panorama ha interpellato Francesca Del Santo e Gabriele Corradi. Entrambi laureati in Scienze motorie, sono i personal trainer di molti volti noti. Lui, per fare un esempio, da 21 anni segue con dedizione Giorgio Armani; mentre lei si occupa dei bicipiti della signora Boateng, Melissa Satta e di tante altre ... Leggi su panorama

panorama_it : Saltelli sul posto come fanno i pugili, una corsetta sulla battigia, passeggiate a piedi scalzi all'indietro come i… - Redblack100x100 : @GreenMidnight1 E anche vero che Ibra a gennaio senza allenarsi ci ha tirato via dalla zona retrocessione, in piu a… - 35Gobbo1 : @_laJoya10 Se fa quel numero li... domani può anche allenarsi alla Continassa... . - rossana963258 : @RadioSavana @Ilconservator Fanno bene, qualsiasi italiano farebbe lo stesso 'a gratis', qui passano le giornate in… - Ravochiva22 : RT @mattiazupo: Arrivo di prospettiva in casa Hellas Verona. Preso lo spagnolo Joselito dal @Coria_CF . Da martedì inizierà ad allenarsi, s… -

Ultime Notizie dalla rete : ALLENARSI ANCHE ALLENARSI ANCHE IN VACANZA Panorama Turris, i convocati per il raduno: allenamenti dalle 17 a porte chiuse

Comincerà domani – lunedì 24 agosto – il lavoro sul campo della Turris in vista del prossimo campionato di serie C. Il raduno è fissato per le ore 17 allo stadio Liguori, completamente rinnovato nel l ...

RITIRI, ACF e altri in sede. Il Napoli apre ai tifosi

Che il ritiro 2020 per la serie A sia un ritiro anomalo lo dimostra anche la Fiorentina che per la prima volta resta ad allenarsi in sede. Niente Moena (tutto rinviato al 2021) e niente ritiri all'est ...

Comincerà domani – lunedì 24 agosto – il lavoro sul campo della Turris in vista del prossimo campionato di serie C. Il raduno è fissato per le ore 17 allo stadio Liguori, completamente rinnovato nel l ...Che il ritiro 2020 per la serie A sia un ritiro anomalo lo dimostra anche la Fiorentina che per la prima volta resta ad allenarsi in sede. Niente Moena (tutto rinviato al 2021) e niente ritiri all'est ...