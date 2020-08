Sabrina Beccalli: uccisa per aver rifiutato un’avance. Gli inquirenti non hanno dubbi (Di sabato 22 agosto 2020) A quasi 10 giorni dalla scomparsa di Sabrina Beccalli, gli inquirenti hanno un quadro chiaro su quanto accaduto alla mamma di 39 anni di Crema. Sabrina è certamente morta e non per overdose o malore seguito ad assunzione di stupefacenti, come raccontato da Alessandro Pasini principale indiziato, Sabrina Beccalli è stata uccisa perché ha detto no alle avance sessuali dell’uomo. Per questo motivo gli inquirenti non hanno rilasciato Alessandro Pasini e, più si procede con le indagini, più emergono nuovi dettagli agghiaccianti come il tentativo di cancellare le prove facendo esplodere un’intera palazzina. Sabrina Beccalli ... Leggi su thesocialpost

