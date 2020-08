Praga sorride a Wawrinka (Di sabato 22 agosto 2020) Il vodese ha piegato in finale il russo Aslan Karatsev con lo score di 7-6(2), 6-4 facendo suo il torneo Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Praga sorride

Zerocinquantuno.it

La sfida del 23enne Eugenio Frignani: ha pedalato 1800 km Caduta in Austria e tappa a Praga per una visita speciale FINALE La pedalata più lunga che aveva finora fatto era un Finale-Bondeno e ritorno ...Qualche giorno fa per rispondere all’attacco di un hacker che si era impossessato del profilo Instagram del Toro hanno scritto sui social “siamo tornati” con una foto accompagnata da un sorriso grande ...