Nanni: “Se contagi continuano ad aumentare Serie A a rischio” (Di sabato 22 agosto 2020) Per il professor Nanni parte della Seri A in bilico Primi dubbi sulla Serie A 2019/2020 che potrebbe non partire il 19 settembre. A gettare dubbi sul nuovo campionato è il professor Gianni Nanni, capo dello staff sanitario del Bologna e rappresentante dei medici della Serie A nella commissione medica della FIGC che ha così parlato nel suo intervento a Radio Kiss Kiss. “I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da far rimandare il ritiro o la preparazione, lo slittamento dell’inizio del campionato diventerebbe un’ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga”. “Per questo ... Leggi su intermagazine

RaiSport : #Coronavirus, #Nanni: 'Se aumentano i #positivi, la #SerieA può slittare' Il membro della commissione medica #Figc… - Gazzetta_it : “Se aumentano i giocatori contagiati, a rischio il via della #SerieA ” #Nanni #coronavirus - CorSport : ?? #Coronavirus, il prof. #Nanni: 'Se aumentano i #positivi può slittare la partenza' ???? - infoitsport : Nanni (commissione medica Figc): “Se i casi da Covid aumentano, la Serie A può slittare” - Bob6Rock : RT @ilmessaggeroit: #serie a, il medico del Bologna Gianni Nanni: «Se aumentano i positivi il campionato può slittare» -