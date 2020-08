Le minacce degli squadristi da tastiera non mi spaventano. Vado avanti a difendere croniste e cronisti davvero in pericolo (Di sabato 22 agosto 2020) Ringrazio tutte e tutti per la solidarietà ricevuta in questi giorni, ma sarà bene chiarire che il “pestaggio mediatico” che ho subito ad opera delle “bestie” e degli squadristi da tastiera, è scattato perché ho difeso croniste e cronisti davvero in pericolo ed esposti, da tempo, alle loro ingiurie e ai loro manganelli, per ora ancora simbolici. Il motivo scatenante, solo l’ultimo di tanti, è stata la notizia relativa al cane che sarebbe stato mangiato dai migranti nella villa di tale signora Rosy sull’isola di Lampedusa. Naturalmente la “notizia” è stata subito rilanciata dai soliti noti, con tanto di commenti tesi a suscitare paura, orrore, a collegare la denuncia alla diffusione ... Leggi su ilfattoquotidiano

