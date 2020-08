Incendi, allerta Protezione Civile: rischio su Palermo, Agrigento e Caltanissetta (Di sabato 22 agosto 2020) allerta della Protezione Civile regionale per il rischio Incendi e ondate di calore nella giornata di domani, domenica 23 agosto. Il bollettino parla di allerta rossa per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per rischio Incendi, e di stato di pre allerta per le altre province. Per Palermo le ondate di calore saranno di livello 1, con una temperatura massima percepita di 35 gradi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

