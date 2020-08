Il parto di Mei Xiang è in diretta, allo zoo di Washington è venuto al mondo un prezioso cucciolo di panda gigante (Di sabato 22 agosto 2020) Lo zoo di Washington ha annunciato la nascita di “un prezioso cucciolo di panda gigante”, a 4 anni dall’ultima gravidanza del panda Mei Xiang. La neo mamma mostra il tipico comportamento di ogni mammifero: “allatta il suo cucciolo e lo coccola tenendolo vicino a sè”, ha riferito su Twitter lo Smithsonian’s National Zoo. “Siamo felicissimi di condividere che Mei Xiang ha partorito alle 18:35 e si prende cura del suo neonato con attenzione”, ha detto, aggiungendo che mamma e cucciolo “sembrano stare bene”. I fan del panda hanno potuto assistere al parto dal vivo sul sito dello zoo grazie a una “cam ... Leggi su ilfattoquotidiano

wjsnrtbot : RT @yeriwuju: comunque che parto scegliere una bias nelle wjsn e soprattutto averne uno, perché mei qi, soobin e eunseo are still my biases… - yeriwuju : comunque che parto scegliere una bias nelle wjsn e soprattutto averne uno, perché mei qi, soobin e eunseo are still my biases ?? -