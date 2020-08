"Basta lockdown". Merkel e Macron avvertono: effetti devastanti (Di sabato 22 agosto 2020) La curva dei contagi si impenna e il lockdown 2 per arrestare ancora l'epidemia di coronavirus sembra dietro l'angolo. Ma Angela Merkel e Emmanuel Macron vogliono evitare nuovi blocchi perché per l'Unione Europea sarebbe un vero disastro. La Germania e la Francia dettano ancora una volta la linea e la cancelliera tedesca lancia un vero e proprio appello all'Ue segnata da una profonda crisi economica e sanitaria senza precedenti. "I più recenti indicatori economici - scrive Il Sole 24 Ore - segnalano che il rimbalzo post lockdown ha già esaurito la spinta. Ad agosto, l'indice dei direttori degli acquisti delle imprese (il Pmi composito, manifatturiero e servizi) è sceso a quota 51,6 nell'Eurozona, al di sotto delle previsioni degli analisti. Era 54,9 a luglio. Il paramatro ... Leggi su iltempo

