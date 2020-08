Barcellona, scoppia il caso Suarez: "Mi dicano se non mi vogliono più" (Di sabato 22 agosto 2020) Si parla di alcuni nomi fatti dal presidente, di possibili partenze, ma nessuno mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Se è questa la loro intenzione, allora i responsabili di questa scelta ... Leggi su corrieredellosport

"Si parla di alcuni nomi fatti dal presidente, di possibili partenze, ma nessuno mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Se è questa la loro intenzione, allora i responsabili di questa scelta veng ...

Briatore chiude il Billionaire. Scoppia la polemica con il sindaco di Arzachena

In un video pubblicato su Instagram, Briatore ha annunciato la chiusura del Billionaire e si è scagliato contro il sindaco: “Sono tornato a Montecarlo. Il sindaco di Arzachena, l’unico in Italia, ha r ...

