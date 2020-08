A Berlino 41 scuole in quarantena ma senza paura: ripartenza con regole uguali per tutti. «Non ci sono focolai nelle classi, i contagi arrivano dall’esterno» (Di sabato 22 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina continua a mandare segnali di rassicurazione: «Le scuole a settembre riapriranno». Ma mentre in Italia ritorna a crescere la curva dei contagi da Coronavirus, si guarda all’estero. In Germania, dove le lezioni sono ripartite da almeno due settimane, molti istituti hanno già dovuto chiudere a causa di casi di positività. Berlino – riporta il Corriere – è la regione con più contagi: sono 41 gli istituti in quarantena su 825. Ma le scuole non sono obbligate a chiudere. sono le autorità a decidere di volta in volta se isolare una singola classe, o prendere misure più drastiche. Le ... Leggi su open.online

«Ogni giorno in cui non viene chiusa nessuna scuola è un buon giorno» dice Philipp Bender, portavoce del Ministero della Cultura dell’Assia, in Germania, dove le lezioni sono riprese lunedì scorso. No ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono circa 23 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ...

