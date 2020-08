Un posto al sole: MARINA non va in Russia, di chi è la colpa? Anticipazioni (Di venerdì 21 agosto 2020) Nei prossimi giorni, la storyline di punta di Un posto al sole sarà ancora quella legata alle vicende di Mariano Tregara (Lello Giulivo), con ripercussioni che interessano ormai quasi mezzo cast della soap. Inoltre ci stiamo dirigendo a grandi passi verso il matrimonio di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), previsto per il 4 settembre e sul quale aleggia a tutt’oggi uno strano alone di mistero…Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, Anticipazioni di lunedì 24 agosto 2020Ma nelle prossime settimane, a Upas, ci sarà anche dell’altro. Spunterà infatti un viaggio professionale che Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) deve assolutamente affrontare, in modo da allargare le esportazioni del suo pastificio. Il viaggio è in Russia e Fabrizio chiederà a ... Leggi su tvsoap

