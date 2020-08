Ufficiale: Venezia, triennale per Crnigoj (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Venezia ha ufficializzato un nuovo acquisto: si tratta di Domen Crnigoj, nazionale sloveno che si unirà ai lagunari per tre anni. Centrocampista classe 1995, vanta 89 presenze e due reti nel Koper, per poi passare nel 2015 al Lugano con cui ha disputato 113 partite mettendo a segno due gol. Con la Slovenia 12 presenze e due gol, dopo tutta la trafila delle giovanili. Foto: Instagram Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

IamJoelCosta : RT @VeneziaFC_IT: Benvenuto Domen! ???? Venezia FC comunica che in data odierna il giocatore Domen Crnigoj ha sottoscritto un accordo trienn… - Nico_Cart : RT @ZalabTV: #BiennaleCinema2020 #Venezia77 Vi presentiamo il trailer ufficiale del film di pre-apertura della 77° edizione de @la_Biennal… - EspigaFutbol : RT @VeneziaFC_IT: Benvenuto Domen! ???? Venezia FC comunica che in data odierna il giocatore Domen Crnigoj ha sottoscritto un accordo trienn… - VeneziaFC_IT : Benvenuto Domen! ???? Venezia FC comunica che in data odierna il giocatore Domen Crnigoj ha sottoscritto un accordo… - nikizag7 : RT @ZalabTV: #BiennaleCinema2020 #Venezia77 Vi presentiamo il trailer ufficiale del film di pre-apertura della 77° edizione de @la_Biennal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Venezia UFFICIALE – Venezia, ecco Crnigoj pianetaserieb.it Bentornata Dinamo, Milano vince di misura

Centosessantatre giorni dopo la Dinamo Banco di Sardegna torna sul parquet per una partita ufficiale, al PalaPirastu si riassapora il basket giocato a cinque mesi di distanza dallo stop forzato, si re ...

Covid e scuola: da lunedì 24 test rapidi “pungi-dito” per tutti i docenti e non docenti. Ecco come e dove nell’Ulss 3 veneziana

Il ministero della pubblica istruzione ha dato il compito ai medici di medicina generale di effettuare lo screening per la ricerca del Covid 19 prima dell’inizio dell’anno scolastico a tutto il person ...

Centosessantatre giorni dopo la Dinamo Banco di Sardegna torna sul parquet per una partita ufficiale, al PalaPirastu si riassapora il basket giocato a cinque mesi di distanza dallo stop forzato, si re ...Il ministero della pubblica istruzione ha dato il compito ai medici di medicina generale di effettuare lo screening per la ricerca del Covid 19 prima dell’inizio dell’anno scolastico a tutto il person ...