PSG, obiettivo difesa: Leonardo segue Pavard e Luiz Felipe (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Paris Saint Germain perderà Thiago Silva in difesa dopo che il brasiliano ha deciso di non rinnovare col club parigino. Francesi quindi alla ricerca di un degno sostituto capace quantomeno di colmare la partenza del brasiliano. Secondo L’Equipe, Leonardo ha messo in agenda i nomi di Benjamin Pavard e Luiz Felipe. Il primo è un difensore francese del Bayern Monaco, il secondo è della Lazio. Con Luiz Felipe più giovane di un anno rispetto al bavarese, la trattativa potrebbe risultare più semplice visto che la squadra tedesca si appresta a giocare la finale di Champions e, come risaputo, bottega cara. Foto: Milan Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

