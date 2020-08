Ondata di calore africano sulla Penisola, i termometri raggiungeranno i 40 gradi (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma - Direttamente dal Sahara, una massa di aria rovente e asciutta dal nord Africa sta attraversando il bacino centrale del Mediterraneo per portarsi sull'Italia. Nel suo tragitto si arricchirà di umidità e una volta raggiunta la Penisola avrà un doppio effetto, sulle zone interne dove perderà umidità potrà far salire i termometri fin sulla soglia dei 40°C, sui litorali complice l'afa non arriverà a tanto ma la calura sarà opprimente, specie la sera. Quanto durerà? Sulle regioni settentrionali, causa forti temporali, la canicola si smorzerà già domenica, al Centro-Sud invece un calo termico è atteso tra lunedì e martedì. Temperature venerdì: ulteriore aumento termico da nord a sud con valori tutti sopra media eccetto che ... Leggi su abruzzo24ore.tv

