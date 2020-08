Incendio in Calabria: fiamme nei pressi di Catanzao, due interventi dei Vigili del Fuoco con tre canadair (Di venerdì 21 agosto 2020) I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere due vasti incendi di vegetazione a Conflenti e a Prisa Gizzeria, in provincia di Catanzaro. Nel primo caso sono al lavoro un canadair e squadre a terra, coordinate da un Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) dei Vigili del Fuoco. In località Presa Gizzeria l’Incendio di bosco è fronteggiato da due canadair e un elicottero in supporto alle squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari. Al momento nessun pericolo per le abitazioni in zona.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Aldo0863 : Reggio Calabria, incendio di spazzatura nel centro storico: le fiamme lambiscono la condotta del Metano, Vigili del… - infoitinterno : Reggio Calabria, incendio di spazzatura nel centro storico: le fiamme lambiscono la condotta del Metano, Vigili del… - Devabole : RT @vincemmru: Un improvviso di due ore a #SantaMariaDiRicadi, con tramonto sullo #Stromboli, vista sullo Stretto, #Etna fumante e altre #E… - vincemmru : Un improvviso di due ore a #SantaMariaDiRicadi, con tramonto sullo #Stromboli, vista sullo Stretto, #Etna fumante e… - Sghedoni77 : RT @SM_Difesa: #18agosto #AIB2020 Un elicottero HH-412A dell’ @Esercito è intervenuto ieri per lo spegnimento di un incendio boschivo a Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Calabria La Calabria nella morsa degli incendi, fiamme mettono in pericolo case e attività turistiche Corriere della Calabria Estate di fuoco, solo ieri 119 roghi in tutta la Calabria. Paura a Bisignano e Ricadi

Duro lavoro di prevenzione e intervento dell’AIB di Calabria Verde a causa di centinaia di incendi. A Bisignano le fiamme sono state domate all’alba e il grosso incendio ha impegnato anche due mezzi a ...

Rifiuti e mastelli dati alle fiamme nelle strade cittadine. Arrestato piromane seriale

Sono state le riprese delle telecamere di videosorveglianza ad inchiodare un 54enne di Siderno responsabile di aver appiccato incendi di rifiuti e mastelli. Un rogo ha anche danneggiato parte di una c ...

Duro lavoro di prevenzione e intervento dell’AIB di Calabria Verde a causa di centinaia di incendi. A Bisignano le fiamme sono state domate all’alba e il grosso incendio ha impegnato anche due mezzi a ...Sono state le riprese delle telecamere di videosorveglianza ad inchiodare un 54enne di Siderno responsabile di aver appiccato incendi di rifiuti e mastelli. Un rogo ha anche danneggiato parte di una c ...