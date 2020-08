I Paladini del Cartone affrontano l’Earth Overshoot Day [VIDEO] (Di venerdì 21 agosto 2020) In attesa dell’Earth Overshoot Day (Giornata del debito ecologico, 22 agosto) i Paladini del Cartone partecipano alla loro avventura più grande ed eroica, cercando di #Spostareladata. L’Earth Overshoot Day viene definito calcolando il momento in cui la domanda di risorse naturali dell’umanità supera la capacità di rigenerazione degli ecosistemi terrestri in un anno. Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia fatto sì che, soprattutto a causa di una riduzione dei viaggi e della produzione industriale, la data prevista per il debito ecologico avanzasse a livelli mai visti dal 2005, stiamo comunque prendendo dal pianeta più di quanto possa offrire sostenibilmente. Il nuovo VIDEO, creato da Pro Carton, l’Associazione europea dei produttori di ... Leggi su meteoweb.eu

