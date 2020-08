Elisabetta Gregoraci abbraccia il figlio Nathan Briatore su Instagram (Di venerdì 21 agosto 2020) Per Elisabetta Gregoraci si tratta di un’estate speciale: dopo aver trascorso giornate all’insegna del relax e del divertimento in Sardegna, la showgirl sta continuando le sue vacanze a Forte dei Marmi, in compagnia del suo amore più grande, il figlio Nathan Falco. E ovviamente ha condiviso con i fan un momento tenerissimo, pubblicando su Instagram ha pubblicato una foto abbracciata a lui. La Gregoraci ha accompagnato lo scatto con le parole “Io & Te”, che nella loro essenzialità racchiudono tutto l’amore della donna per il suo bambino: per mamma e figlio non sono mancati i complimenti di follower e vip nostrani, primo fra tutti quello di Mara Venier, che ha commentato lo scatto con un cuore rosso. La foto ... Leggi su dilei

