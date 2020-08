Torna dalla vacanza in Sardegna, va in spiaggia ma è positiva: chiuso lido (Di giovedì 20 agosto 2020) Non sapeva ancora di aver contratto il virus quando si è recata in un stabilimento balneare di Terracina, ora chiuso preventivamente per la sanificazione della spiaggia. La giovane, una 24enne, era Tornata dalla vacanza da Porto Rotondo, in Sardegna, dove già si sono registrati alcuni casi di Coronavirus. Una volta rientrata nella provincia di Latina, … L'articolo Torna dalla vacanza in Sardegna, va in spiaggia ma è positiva: chiuso lido Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

crocerossa : ?? Torna nella sua sede di #CRIPizzighettone il Presidente Giacomo Moncini guarito dal #Covid19. La toccante testimo… - HuffPostItalia : Torna dalla Sardegna e va al mare a Terracina, ma è positiva al Covid: sgomberato stabilimento - SalernoSal : Chi torna dalla Grecia deve farsi il tampone. Chi torna dalla Francia no... - MM7XO : tutti a parlare di tamponi e quarantena quando si torna da altre regioni/paesi ma quando un mio amico è tornato dal… - Frances57148967 : RT @Ingestibile79: Salerno, comitiva torna dalla Croazia e sono tutti negativi al tampone. Il clisteriologo Mulignana: Sono proprio questi… -