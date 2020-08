Gioele, il pm: “Ho visto personalmente Pino Di Bello strisciare tra i rovi per trovare altri resti” (Di giovedì 20 agosto 2020) Non solo ha trovato i primi resti del piccolo Gioele, ma per quattro ore ha strisciato tra i rovi e la vegetazione con il suo falcetto mezzo arrugginito per trovare anche gli altri e restituirli alla famiglia. Un lavoro da encomio quello di Giuseppe Di Bello, il carabiniere in pensione, 55 anni e una tenacia eccezionale, che riceve il ringraziamento anche del procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo: “Ringrazio Pino Di Bello, questo ex carabiniere che è una persona fantastica. Non solo ha svolto quest’opera di ricerca per trovare il corpo – ha aggiunto – ma poi nonostante fosse stanco e grondante di sudore è rimasto altre 4 ore con noi. L’ho visto personalmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

