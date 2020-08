Conferenza stampa Lopetegui: «Inter fortissima, dovremo dare il meglio. Su Conte…» (Di giovedì 20 agosto 2020) Conferenza stampa Lopetegui: le parole del tecnico del Siviglia alla vigilia della finale di Europa League contro l’Inter Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter valevole per la finale di Europa League. Inter – «L’Inter è una squadra completa e concreta, con ottimi giocatori. Come tutte le squadre di Conte, sa attaccare e sa non subire tante occasioni da gol. È una squadra completa a 360°, l’affronteremo come abbiamo sempre fatto: puntando sui nostri punti di forza e superando le difficoltà. Siamo una squadra unita, che sa leggere la partita. dovremo essere riconoscibili e ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #UEL | #InterSiviglia, #Godin: 'In finale si gioca con il cuore. Vogliamo vincere' - giroinlibreria : RT @wanderlustlul: Giuseppe la conferenza stampa per cazziarci ti prego o domani o sabato, perché domenica ho l’ultimo appuntamento in tv c… - icariusfallsss : in che senso la conferenza stampa è privata jdkwmxwlxmk? - RattiEnrico : RT @laVerdiMilano: Mercoledì 26 agosto alle 11.00 presso l'Auditorium di Milano - Largo Mahler, si terrà la Conferenza Stampa di presentazi… - vr46tv : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria 2 Conferenza Stampa: @ValeYellow46 'Terrificante l'incidente tra @JohannZarco1 e @FrankyMorbido1… -