Sesso in auto a Lignano, la multa è di 20.000 euro (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - Serata intima salatissima per una coppia di cinquantenni sorpresa a fare Sesso in auto in pieno giorno a Lignano Sabbiadoro. Ben 20.000 euro di multa, 10.000 mila a ciascuno, da parte della polizia locale che li ha pizzicati durante un controllo di routine della zona. L'auto era parcheggiata tra due cassonetti dei rifiuti L'auto, alla faccia del romanticismo, era parcheggiata tra due cassonetti delle immondizie. Gli agenti si sono quindi trovati di fronte ad un palese caso di 'atti osceni in luogo pubblico'. All'arrivo di un primo vigile, la coppia non si è scomposta minimamente, proseguendo nelle effusioni. Alla comparsa degli altri uomini della municipale, i due si sono rivestiti , ma con tutta calma, senza mostrare il minimo imbarazzo e ... Leggi su agi

"Assediati dai trans, fanno sesso coi clienti tra le auto in sosta"

"Siamo assediati dai trans, che si prostituiscono anche tra le auto in sosta, litigano e si picchiano tra loro, con clienti di ogni età che si susseguono, a Ferragosto ne ho contati un centinaio in un ...

