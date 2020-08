Ocampos: “Voglio giocare la finale contro l’Inter, non mi fermerà il fastidio il ginocchio” (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ uscito dal terreno di gioco di Colonia dolorante per un fastidio subito al ginocchio. Lucas Ocampos, intervistato da Marca è concentrato sulla finale: “L’Inter non solo da ieri, è una squadra che tutti conoscono, gioca bene ed è una squadra importante. E’ la nostra prossima rivale e dobbiamo fare una grande partita per batterli”. Sulle voci che lo vogliono fuori dagli undici per l’infortunio subito: “Voglio giocare la finale contro l’Inter, sono e siamo motivati, non mi fermerà il fastidio al ginocchio. Ci teniamo tutti a fare bella figura e daremo il massimo”. Foto: Marca L'articolo Ocampos: “Voglio giocare la finale ... Leggi su alfredopedulla

