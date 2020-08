L'E3 e la gaffe del tweet sessista, Jason Schreier si scaglia contro gli organizzatori (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'E3 2020 è sfortunatamente saltato a causa della pandemia da coronavirus e nemmeno la promessa edizione digitale è andata in porto, costringendo i vari publisher ad organizzare eventi singoli e spalmati nel corso dell'estate.Nonostante questa debacle, gli organizzatori dell'evento hanno promesso di tornare in grande stile il prossimo anno, con un'edizione 2021 carica di novità. Nel frattempo, i responsabili social in carica dell'account Twitter dell'E3, cercano di intrattenere il pubblico di videogiocatori in tutti i modi possibili. Ecco, forse dovevano fare un po' più di attenzione...Poco fa, l'account dell'E3 ha twittato un articolo, intitolato "25 Online Games That Women Enjoy" ovvero "25 giochi online che piacciono alle ragazze". Tale lista, proveniente dal sito Parade, è risultato essere un agglomerato di luoghi comuni e ... Leggi su eurogamer

