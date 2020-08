Inter, Conte e la caccia a Lukaku: “Ho provato a prenderlo nei miei ex club” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo 10 anni l'Inter ritrova una finale europea e Antonio Conte ha l'opportunità di alzare il suo primo trofeo da quando è sulla panchina nerazzurra. Venerdì contro il Siviglia sarà tutt'altro che una passeggiata, ma l'ex Juventus può contare sulla straordinaria forma fisica di Lukaku e Lautaro.Conte PARLA DI Lukaku E LAUTAROcaption id="attachment 1004563" align="alignnone" width="300" Conte Inter (Getty Images)/captionIntervistato dal sito della Uefa l'allenatore ha parlato così dei suoi due attaccanti: "Conoscevo molto bene Lukaku perché è un giocatore che seguivo da tempo. Ho provato molte volte a ingaggiarlo nei miei ex club. ... Leggi su itasportpress

