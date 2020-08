Ville di lusso per riciclare denaro, due indagati (Di martedì 18 agosto 2020) Nel corso di un blitz, la Guardia di Finanza di Perugia ha effettuato un maxi sequestro di oltre 8 milioni di euro tra Umbria e Sardegna. Secondo le accuse, l’associazione a delinquere avrebbe commesso vari reati, tra cui autoriciclaggio di denaro e reati tributari. Gli indagati e i beni sequestrati Due sono gli indagati: un imprenditore abruzzese ed un avvocato sardo. 15 Ville con piscina, un resort esclusivo dell’Ogliastra, beni immobili, quote societarie, 2 auto di grossa cilindrata e disponibilità finanziarie è ciò che i militari hanno sequestrato in forma preventiva. Leggi su sbircialanotizia

