Trapianti: al Bambino Gesù doppio trapianto di fegato da un unico donatore con la tecnica dello split liver (Di martedì 18 agosto 2020) Un doppio trapianto di fegato da un unico donatore straniero. È stato possibile combinando l’uso di un particolare macchinario, la macchina di perfusione epatica, con una tecnica che permette di dividere un fegato in due parti da trapiantare in pazienti diversi. Si tratta del primo caso al mondo riportato nella letteratura scientifica in cui questa apparecchiatura è stata utilizzata in combinazione con la tecnica dello split liver. Il lavoro dei chirurghi del Bambino Gesù è stato pubblicato sulla rivista scientifica liver Transplantation. LA MACCHINA DI PERFUSIONE La macchina di perfusione extracorporea per gli organi destinati a ... Leggi su meteoweb.eu

RuggeroValori : Salute: Ospedale Bambino Gesù, 90mila accessi al Pronto Soccorso, 342 trapianti, 890 progetti di ricerca nel 2019 |… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapianti Bambino Trapianti: al Bambino Gesù doppio trapianto di fegato da un unico donatore con la tecnica dello split liver Meteo Web La sfida del piccolo «Sasi» alla leucemia: «Dottori ed infermieri i miei supereroi»

Cronaca - Salvatore, un bambino napoletano di 9 anni, affetto dalla sindrome di Down, dal 2016 combatte contro una forma terribile di leucemia. Dopo le cure al «Vanvitelli» di Napoli, è stato ...

Da cinque anni combatte la leucemia Arriva il trapianto

è pronto per la battaglia finale che conta di vincere sottoponendosi a terapia cellulare e trapianto di midollo. Per questo lascia il reparto di Ematologia e Oncologia pediatrica del Policlinico ...

Cronaca - Salvatore, un bambino napoletano di 9 anni, affetto dalla sindrome di Down, dal 2016 combatte contro una forma terribile di leucemia. Dopo le cure al «Vanvitelli» di Napoli, è stato ...è pronto per la battaglia finale che conta di vincere sottoponendosi a terapia cellulare e trapianto di midollo. Per questo lascia il reparto di Ematologia e Oncologia pediatrica del Policlinico ...