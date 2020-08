Superbonus: controlli fino a 8 anni e sostegno dalle banche (Di martedì 18 agosto 2020) Superbonus 110% cattive e buone notiziecontrolli fiscali fino a 8 anni sul SuperbonusSul Superbonus arriva il sostegno delle banche Superbonus 110% cattive e buone notizieTorna suIl Superbonus del 110% previsto e disciplinato dal Decreto Rilancio introdotto per dare slancio all'economia e incoraggiare le persone a rendere più efficienti e sicure le proprie abitazioni è una misura che ogni giorno si arricchisce di nuovi dettagli. L'8 di agosto 2020 infatti sono stati emessi due provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che, tra i vari argomenti trattati, hanno fornito informazioni di dettaglio sui controlli fiscali, mentre il 7 agosto 2020 Confapi e Intesa SanPaolo hanno siglato un accordo ... Leggi su studiocataldi

le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. Il provvedimento permette ... Per interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che ...

Superbonus 110%, contribuenti sotto controllo: come si ottiene. Una volta controllata la posizione e rilevata il mancato possesso anche di parte dei requisiti, il Fisco deve procedere al recupero dell ...

