NBA Playoff 2020: ai Bucks non basta Antetokounmpo, vincono i Magic 122-110 (Di martedì 18 agosto 2020) Buona la prima per gli Orlando Magic, che nel match valido per gara 1 dei Playoff NBA mettono a segno un clamoroso upset sconfiggendo per 122-110 i Milwaukee Bucks, squadra che ha chiuso in vetta nella Eastern Conference. Partita caratterizzata dal primo splendido quarto dei Magic, i quali dopo un inizio sottotono che li vede in svantaggio 8-2, recuperano fino a chiudere avanti di 10 lunghezze sul 33-23. Nei due seguenti quarti l’equilibrio regna sovrano e il possibile calo che ci si aspettava da parte della squadra ottava nella Conference non avviene, complice un fantastico Vucevic da 35 punti e 13 rimbalzi totali. Nel finale Antetokounpo e compagni tentano il tutto per tutto ma non basta ad evitare la sconfitta. Se da un lato il greco chiude con 31 punti e 17 rimbalzi a referto, ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Nba, super Doncic spinge i Clippers con 42 punti. Boston supera Philadelphia 109-101

Prima notte di playoff per la Nba Usa, questi i risultati delle partite. L.A. Clippers-Dallas Mavericks 118-110; Toronto Raptors-Brooklyn Nets 134-110; Boston Celtics-Philadelphia 76ers 109-101; ...

Basket, playoff Nba: 42 punti di Doncic, record con sconfitta

ORLANDO - Entra subito nella storia dei playoff Luka Doncic. La guardia slovena dei Dallas Mavericks, 21 anni, ha raggiunto quota 42 punti in gara 1 coi Clippers, record di punti nella fase finale ...

