MotoGp, quinto appuntamento in calendario con il GP della Stiria: la programmazione DAZN (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo quello di Jerez, altro back to back per la MotoGp che scende in pista su DAZN (Guarda la MotoGp live su DAZN) per un ultimo weekend prima di sbarcare a settembre sul circuito di Misano per i due appuntamenti italiani più attesi dagli appassionati delle due ruote. Dal tempio della velocità di Spielberg tutto pronto per il Gran Premio della Stiria. Al Red Bull Ring tornano a sfrecciare Moto3, Moto2 e MotoGp per un’altra gara dove velocità e adrenalina saranno nuovamente le grandi protagoniste di questo Motomondiale 2020. Una competizione fino ad ora sofferta e che soprattutto in Austria ha regalato curve mozzafiato ma anche momenti di alta tensione e che hanno riscritto spesso e volentieri il ... Leggi su sportfair

IgorPagano46 : RT @rtl1025: ??? Il giorno dopo aver annunciato l'addio alla #Ducati a fine stagione, Andrea #Dovizioso ha vinto il gp d'Austria, classe #Mo… - vbikestore : Rossi, paura tremenda ma si piazza comunque al quinto posto - rossi_anton78 : Rossi, paura tremenda ma si piazza comunque al quinto posto - bianca_caimi : RT @rtl1025: ??? Il giorno dopo aver annunciato l'addio alla #Ducati a fine stagione, Andrea #Dovizioso ha vinto il gp d'Austria, classe #Mo… - VELOSPORT1960 : -