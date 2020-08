Lipsia-Psg, Nagelsmann: “Abbiamo sbagliato l’approccio” (Di martedì 18 agosto 2020) “Dobbiamo accettare il risultato perché non siamo riusciti ad approcciare alla partita come volevamo. Abbiamo perso fiducia e i gol subiti sono arrivati per errori nostri. Ma dal punto di vista del carattere, non posso rimproverare nulla ai ragazzi”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann dopo la sconfitta per 3-0 contro il Psg in semifinale di Champions League. Poi il tecnico tedesco ha concluso: “Abbiamo provato a giocare a calcio ma capita di sbagliare contro una squadra di quel valore. Non siamo riusciti ad effettuare la pressione che avevamo studiato. Contro l’Atletico abbiamo fatto una grande partita, oggi abbiamo fallito sotto qualche dettaglio”. Leggi su sportface

