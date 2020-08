Instagram ti chiederà la carta d'identità per proteggersi dagli account falsi (Di martedì 18 agosto 2020) Instagram comincerà a verificare l’identità degli account sospetti chiedendo un documento di riconoscimento rilasciato dal governo. Per combattere l’ondata di odio e i numeri gonfiati dai profili fake che spopolano sul social soltanto per rilanciare le bufale e le notizie che servono a destabilizzare l’opinione pubblica, il social di Menlo Park ha deciso di introdurre una nuova forma di controllo sugli account etichettati come «potenzialmente non autentici». Può trattarsi di un profilo poco attivo che ha follower distribuiti in Paesi diversi dal suo, come un account bot automatizzato: soltanto Instagram sa come scovare questi comportamenti sospetti. Se l’utente dovesse rifiutarsi di inviare un documento potrebbe essere ... Leggi su gqitalia

