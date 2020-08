George Michael, l’ex Fawaz arrestato: si aggirava a Londra con un martello (Di martedì 18 agosto 2020) Fadi Fawaz, l’ex fidanzato di George Michael, si è aggirato per le vie di Londra armato di un martello con cui ha colpito diverse automobili. A testimoniarlo sono dei video divulgati sui social, registrati da un comune cittadino, che ha accusato l’hairstylist di aver causato danni alla sua vettura. Fawaz ha dichiarato che invece si … L'articolo George Michael, l’ex Fawaz arrestato: si aggirava a Londra con un martello proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Fadi Fawaz, l’ex fidanzato di George Michael, si è aggirato per le vie di Londra armato di un martello con cui ha colpito diverse automobili. A testimoniarlo sono dei video divulgati sui social, ...

Fermato da una volante della polizia è stato arrestato. Era stato l’ultimo compagno di George Michael e fu lui a ritrovare il corpo senza vita dell’artista il 25 dicembre del 2016.

