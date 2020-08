Favolacce, i registi svelano: "Eravamo gli stalker di Ben Affleck e Paolo Sorrentino" (Di martedì 18 agosto 2020) I due gemelli registi di Favolacce, Fabio e Damiano D'Innocenzo, raccontano le loro esperienze di quando, alcuni anni fa, trascorrevano diverso tempo a inseguire vip e star. "Tutto si fa per il successo". È una frase che si sente spesso, in tanti campi, e la ripetono anche i due registi del film Favolacce, i gemelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. Infatti, per rincorrere il successo, raccontano che hanno rincorso e fatto gli stalker di diverse star, tra cui Ben Affleck e Paolo Sorrentino. Nell'intervista de Il Messaggero, i due gemelli registi, Fabioe Damiano D'Innocenzo, raccontano come sono arrivati al successo e ai Nastri d'Argento, passando prima come "stalker" delle star, ovviamente in senso ironico: "È ... Leggi su movieplayer

