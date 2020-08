Coronavirus, Sileri: “Essere contagiati non vuol dire essere malati. I numeri saliranno anche a discoteche chiuse” (Di martedì 18 agosto 2020) “essere contagiati non vuol dire essere malati. Finché i contagi rimangono tra i giovani, la situazione è più facilmente controllabile. Fin quando avremo questi numeri dei contagi, e secondo me aumenteranno anche a discoteche chiuse, la situazione sarò sotto controllo”. Sono le parole del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta”, su Radio Cusano Campus. Sileri fa il punto sulla gestione dell’emergenza covid, commentando la decisione di far chiudere le discoteche, sulle quali il 13 agosto, in una intervista rilasciata a Radio24, si era espresso con toni ... Leggi su ilfattoquotidiano

ribelle51 : Coronavirus, Sileri: 'Essere contagiati non vuol dire essere malati. I numeri saliranno anche a discoteche chiuse'… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Sileri: “Essere contagiati non vuol dire essere malati. I numeri saliranno anche a discoteche chi… - fattoquotidiano : Coronavirus, Sileri: “Essere contagiati non vuol dire essere malati. I numeri saliranno anche a discoteche chiuse” - blogLinkes : Coronavirus:Sileri, a breve controlli in tutti gli aeroporti - youfullwellness : #yourfullwellness Coronavirus:Sileri, a breve controlli in tutti gli aeroporti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sileri Coronavirus, Sileri: “Essere contagiati non vuol dire essere malati Il Fatto Quotidiano Coronavirus:Sileri, a breve controlli in tutti gli aeroporti

Lo ha affermato il viceministro della salute Pierpaolo Sileri intervenendo ai microfoni de "L'Italia s'è Desta" su Radio Cusano Campus. La scuola, ha aggiunto Sileri, "Deve riaprire.

Tensione sul Mes. Il pressing del Pd agita i Cinque Stelle

La priorità oggi è mettere in campo tutte le misure necessarie per contenere i contagi da coronavirus, come questo governo sta ... come il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri, i deputati ...

Lo ha affermato il viceministro della salute Pierpaolo Sileri intervenendo ai microfoni de "L'Italia s'è Desta" su Radio Cusano Campus. La scuola, ha aggiunto Sileri, "Deve riaprire.La priorità oggi è mettere in campo tutte le misure necessarie per contenere i contagi da coronavirus, come questo governo sta ... come il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri, i deputati ...