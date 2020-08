Ultime Notizie Roma del 17-08-2020 ore 11:10 (Di lunedì 17 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco in studio il governo decide lo stop ai balli in discoteca fino al 7 settembre per frenare l’epidemia dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creano assembramenti lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza al termine del confronto con i governatori diamo insegnare al paese che bisogna tenere alta l’attenzione ha detto speranza corretta bozza o illustrate alle regioni sospesa l’attività di ballo tamponi rapidi a Fiumicino e scali Veneto aeroporti nuovo fronte covid a giorni un test in Lombardia code negli aeroporti nuova frontiera Per scongiurare la seconda ondata di coronavirus tamponi a coloro che ... Leggi su romadailynews

sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - fanpage : Coronavirus. Pronti alla chiusura #16Agosto - fanpage : 'Non solo andrebbero chiuse, ma proprio non dovevano aprire”. L'opinione di Crisanti - junews24com : Pirlo cambia la Juve: cos'ha in mente il Maestro per la sua squadra - - Antonio18243297 : RT @Phastidio: Sospesi i vincoli europei agli aiuti di Stato, causa pandemia, per l'Italia un balzo indietro nel tempo di mezzo secolo ed o… -