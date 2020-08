Matrix 4, Keanu Reeves sulle riprese a Berlino: "Procediamo spediti" (Di lunedì 17 agosto 2020) Le riprese di Matrix 4 sono ripartite a Berlino e l'attore Keanu Reeves ha condiviso alcuni aggiornamenti riguardanti i lavori nella capitale tedesca. Keanu Reeves, intervenuto direttamente in collegamento da Berlino, ha riportato con ottimismo una serie di aggiornamenti sulle riprese di Matrix 4, ripartite proprio nella capitale tedesca dopo il blocco forzato degli scorsi mesi. L'emergenza sanitaria che ha iniziato a dilagare nel mondo tra febbraio e marzo ha paralizzato tutte le produzioni cinematografiche, tra cui quella di Matrix 4. Le riprese del film erano già iniziate e molti temevano che il blocco forzato facesse slittare di molto la sua uscita al cinema. ... Leggi su movieplayer

Intervistato dall'Associated Press per promuovere l'uscita di Bill & Ted Face the Musica, Keanu Reeves ha fornito degli importanti aggiornamenti sulle riprese di Matrix 4, che a quanto pare stanno pro ...