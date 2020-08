Frasi razziste ai passeggeri di colore apostrofati come “animali”. Nella metro di Londra la nemesi della testa rasata: ko con un solo pugno (Di lunedì 17 agosto 2020) testa rasata e Frasi razziste. Le ripete ridendo e bullandosene. Gli altri passeggeri gli tengono testa, gli fanno notare che le sue Frasi e il suo atteggiamento non sono graditi. Ma lui continua rivolgendosi alle persone di colore con disprezzo: “Questa è casa mia, ve ne dovete andare”. Poi ripete ossessivamente: “Siete meno di noi, siete animali”. Tutto fino a quando, a metropolitana ferma, una delle persone insultate non gli sferra un sonoro cazzotto in faccia, mandandolo ko. L'articolo Frasi razziste ai passeggeri di colore apostrofati come “animali”. Nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

fede_sakka : @DalilaAdrower Ma tu guarda che gente... fortuna che il lockdown doveva renderci 'persone migliori' alla faccia! Mi… - Blackmb7passi : @RT0_0TR Incredibile. Si difende dall'accusa di razzismo, usando frasi razziste - violet6femme : RT @UpLunches: @DSantanche Con l’unica differenza che lei, Daniela, alla gogna ci si mette spesso da sola con frasi spesso razziste, omofob… - nonnaangela60 : RT @UpLunches: @DSantanche Con l’unica differenza che lei, Daniela, alla gogna ci si mette spesso da sola con frasi spesso razziste, omofob… - Moixus1970 : RT @UpLunches: @DSantanche Con l’unica differenza che lei, Daniela, alla gogna ci si mette spesso da sola con frasi spesso razziste, omofob… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi razziste Carabinieri Piacenza, chi è l'appuntato Peppe Montella: dalle auto di lusso alle frasi razziste Il Messaggero Mentre sono a pesca notano qualcosa che si muove in acqua: devono compiere un difficile salvataggio

Cucina napoletana: i piatti che non devono mai mancare La cucina tipica partenopea è ricca di piatti che celebrano le cosiddette "feste comandate". E Natale e Capodanno ovviamente sono i giorni princi ...

Elodie: insulti sui social dai sostenitori della Lega, la sua risposta diventa virale

La bacheca social di Elodie è stata inondata da insulti dei simpatizzanti di Matteo Salvini dopo un'intervista della cantante ad un quotidiano italiano. Elodie e la Lega continuano a litigare sui soci ...

Cucina napoletana: i piatti che non devono mai mancare La cucina tipica partenopea è ricca di piatti che celebrano le cosiddette "feste comandate". E Natale e Capodanno ovviamente sono i giorni princi ...La bacheca social di Elodie è stata inondata da insulti dei simpatizzanti di Matteo Salvini dopo un'intervista della cantante ad un quotidiano italiano. Elodie e la Lega continuano a litigare sui soci ...